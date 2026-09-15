Soirée latino Colmar

Informations pratiques

Colmar

Soirée latino

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-03-05 20:00:00

fin : 2027-03-05 23:00:00

Date(s) :

2027-03-05

La Patinoire de Colmar vous invite à vivre une soirée aux couleurs de l’Amérique latine ! Préparez-vous à patiner dans une ambiance chaleureuse et festive, portée par une playlist ensoleillée mêlant salsa, bachata, reggaeton, merengue et les plus grands hits latino.

¡Vamos a bailar !

La Patinoire de Colmar vous invite à vivre une soirée aux couleurs de l’Amérique latine ! Préparez-vous à patiner dans une ambiance chaleureuse et festive, portée par une playlist ensoleillée mêlant salsa, bachata, reggaeton, merengue et les plus grands hits latino.

Que vous soyez amateur de rythmes latins ou simplement à la recherche d’une soirée originale entre amis ou en famille, laissez-vous entraîner par la musique et profitez d’une atmosphère conviviale où la bonne humeur sera au rendez-vous.

Pour prolonger le voyage, une offre de restauration sera proposée sur place afin de vous permettre de faire une pause gourmande entre deux sessions de glisse.

Musique, ambiance latino, restauration et patinage : tous les ingrédients seront réunis pour vous faire vivre une soirée pleine d’énergie, de partage et de dépaysement. Alors, enfilez vos patins et rejoignez-nous pour faire monter la température sur la glace !

La soirée n’est pas conseillée aux jeunes enfants. Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès au bord de piste en chaussure n’est pas autorisé.

Retrouvez l’ensemble des animations, événements et spectacles de la saison 2026/2027 de la patinoire de Colmar sur www.patinoirecolmar.fr. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

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English :

The Colmar Ice Rink invites you to experience an evening filled with the spirit of Latin America! Get ready to skate in a warm and festive atmosphere, accompanied by a sunny playlist mixing salsa, bachata, reggaeton, merengue, and the biggest Latin hits.

L’événement Soirée latino Colmar a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme de Colmar