SOIRÉE LATINO LES SAMEDIS ENDIABLÉS Aniane

SOIRÉE LATINO LES SAMEDIS ENDIABLÉS Aniane samedi 19 juillet 2025.

SOIRÉE LATINO LES SAMEDIS ENDIABLÉS

Aniane Hérault

Tarif :

Date :

Début : 2025-07-19

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-07-19 2025-08-02 2025-08-16 2025-08-30 2025-09-13 2025-09-27

La Table du Pont du Diable lance les Samedis Endiablés !

Une belle ambiance latino vous attend.

Préparez-vous pour une soirée ensoleillée aux rythmes de la Salsa, Bachata, Kizomba & Danses en ligne !

Cours gratuit & danses by Fuego Latino FL toute la soirée dans une ambiance chaleureuse et festive.

Repas aux saveurs authentiques amuse-bouches, plat, dessert et boisson.

Ambiance 100% Caraïbes garantie !

Soirée ouverte à tous ! .

Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 4 37 11 82 27

English :

La Table du Pont du Diable launches Samedis Endiablés!

A great Latino atmosphere awaits you.

Get ready for a sunny evening of Salsa, Bachata, Kizomba & Line Dancing!

Free classes & dancing by Fuego Latino FL all evening long in a warm, festive atmosphere.

Authentic meal: appetizers, main course, dessert and beverage.

100% Caribbean ambience!

German :

La Table du Pont du Diable startet die Samedis Endiablés!

Eine schöne lateinamerikanische Atmosphäre erwartet Sie.

Machen Sie sich bereit für einen sonnigen Abend zu den Rhythmen von Salsa, Bachata, Kizomba & Line Dances!

Kostenloser Unterricht & Tänze by Fuego Latino FL den ganzen Abend in einer warmen und festlichen Atmosphäre.

Essen mit authentischen Aromen: Vorspeisen, Hauptgericht, Dessert und Getränke.

100% karibisches Ambiente!

Italiano :

La Table du Pont du Diable lancia il suo Samedis Endiablés!

Vi aspetta una grande atmosfera latina.

Preparatevi a una serata di sole al ritmo di Salsa, Bachata, Kizomba e Line Dancing!

Lezioni gratuite e balli a cura di Fuego Latino FL per tutta la serata in un’atmosfera calda e festosa.

Pasto autentico: antipasto, piatto principale, dessert e bevanda.

Atmosfera 100% caraibica!

Espanol :

¡La Table du Pont du Diable lanza sus Samedis Endiablés!

Le espera un gran ambiente latino.

Prepárese para una tarde soleada a ritmo de salsa, bachata, kizomba y baile en línea

Clases gratuitas y baile a cargo de Fuego Latino FL durante toda la velada en un ambiente cálido y festivo.

Comida auténtica: aperitivos, plato principal, postre y bebida.

Ambiente 100% caribeño

