Soirée Latino/Reggae/Folk/Jazz Prayssac

Place Dutours Prayssac Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-07-09 19:30:00

fin : 2025-07-09

2025-07-09

Ambiance chaleureuse avec un repas et un concert de DUB & DAJOE !

Organisée par le Comité des fêtes de Prayssac, dans le cadre de la Semaine Européenne du Cyclo

Au menu:

– Salade d’été

– Filet de poulet fumé + accompagnement (par Mandra)

– Rocamadour

– Croustade

– 1 verre de vin inclus

(Réservation obligatoire)

Duo Dub & Dajoe: 2 guitares et 2 voix, accordéon et percussions, accordées sur un répertoire de chansons du monde. D&D c’est une invitation au voyage à travers des influences reggae, folk, rock, jazz, latino, samba, cumbia… Les chants se mêlent avec émotion et s’entremêlent avec énergie en français, en anglais, en portugais, en espagnol et en arabe.

Un répertoire de chansons connues ou inconnues, d'adaptations et aussi de compositions originales qui vous emmèneront sur un chemin tout autour du monde.

Place Dutours Prayssac 46220 Lot Occitanie

English :

A warm atmosphere with a meal and a concert by DUB & DAJOE!

Organized by the Comité des fêtes de Prayssac, as part of European Bike Week

German :

Herzliche Atmosphäre mit einem Essen und einem Konzert von DUB & DAJOE!

Organisiert vom Festkomitee von Prayssac, im Rahmen der Europäischen Radsportwoche

Italiano :

Un’atmosfera calorosa con un pasto e un concerto di DUB & DAJOE!

Organizzato dal Comitato delle feste di Prayssac, nell’ambito della Settimana europea del ciclismo

Espanol :

¡Un ambiente cálido con una comida y un concierto de DUB & DAJOE!

Organizado por el Comité des fêtes de Prayssac, en el marco de la Semana Europea del Ciclismo

