Soirée latino rock Bagnac-sur-Célé

Soirée latino rock

Salle des fêtes Bagnac-sur-Célé Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15 02:00:00

2025-11-15

Soirée festive organisée par les Troubadours Bagnacois, mêlant chants, musiques andines et latines, démonstrations de danses et ambiance conviviale. Le groupe de musique andine de Saint-Céré ouvrira la soirée, suivi du chœur Mondelle de Saint-Sulpice-La-Pointe. Des danses latines et rock seront présentées tout au long de l’événement. .

Salle des fêtes Bagnac-sur-Célé 46270 Lot Occitanie +33 6 14 31 93 03

English :

Festive evening organized by the Troubadours Bagnacois, featuring songs, Andean and Latin music, dance demonstrations and a convivial atmosphere

German :

Festlicher Abend, organisiert von den Troubadours Bagnacois, mit einer Mischung aus Gesang, andiner und lateinamerikanischer Musik, Tanzvorführungen und geselliger Atmosphäre

Italiano :

Una serata di festa organizzata dai Trovatori Bagnacois, con canti, musica andina e latina, dimostrazioni di danza e un’atmosfera conviviale

Espanol :

Velada festiva organizada por los Trovadores Bagnacois, con canciones, música andina y latina, demostraciones de baile y un ambiente distendido

