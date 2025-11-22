SOIRÉE LATINO ROCK Saint-Affrique

SOIRÉE LATINO ROCK

Boulevard Aristide Briand Saint-Affrique Aveyron

L’association Rockalatina vous donne rendez-vous pour une grande soirée dansante aux couleurs latino et rock !

À partir de 20h45, DJ Nico fera vibrer la piste avec les plus grands hits salsa, bachata, kizomba, rock et danses en ligne. Une programmation variée pour que chacun trouve son rythme, dans une ambiance chaleureuse, festive et ouverte à tous.

– Que vous soyez danseur confirmé, amateur passionné ou simple curieux, cette soirée est faite pour vous ! Venez seul, en couple ou entre amis profiter d’un moment convivial, de partage et de bonne humeur. 5 .

English :

The Rockalatina association invites you to an evening of Latin and rock dancing!

German :

Der Verein Rockalatina lädt Sie zu einem großen Tanzabend mit Latino- und Rockmusik ein!

Italiano :

L’associazione Rockalatina vi aspetta per una grande serata di balli latini e rock!

Espanol :

La asociación Rockalatina espera una gran noche de baile latino y rock

