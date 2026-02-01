Soirée latino Bbest Saint-Paul-Trois-Châteaux

Soirée latino Bbest Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 14 février 2026.

Soirée latino

Bbest 76 Impasse du Bouquet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2026-02-14 21:00:00
2026-02-14

Une soirée romantique avec la danse et la musique live pour vous séduire !
Bbest 76 Impasse du Bouquet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 82 32 98 33  info@bbest26.com

A romantic evening of dancing and live music!

