Soirée latino Bbest Saint-Paul-Trois-Châteaux
Soirée latino Bbest Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 14 février 2026.
Soirée latino
Bbest 76 Impasse du Bouquet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 21:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Une soirée romantique avec la danse et la musique live pour vous séduire !
Bbest 76 Impasse du Bouquet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 82 32 98 33 info@bbest26.com
English :
A romantic evening of dancing and live music!
