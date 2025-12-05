Soirée l’autre écran Rock Psychédélique Châteauroux

Soirée l’autre écran Rock Psychédélique

Rock Bottom + The dOOrs Deux films et boisson offerte.

– 20h Rock Bottom.

De María Trénor.

Espagne, 2025, 1h26, animation, VOST.

À partir de l’album mythique de Robert Wyatt, ROCK BOTTOM nous plonge dans l’histoire d’amour vertigineuse de Bob et Alif, deux jeunes artistes de la culture hippie du début des années 1970.

– 22h The dOOrs.

D’Oliver Stone.

États-Unis, 1991, 2h18, VOST.

Avec Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle MacLachlan.

1965. Jim Morrison, écrit des poèmes et suit les cours à UCLA. La sensibilité des poèmes de Morrison impressionne Ray Manzarek et, bientôt, un groupe musical se forme… 6 .

