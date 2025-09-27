Soirée Le Cancoon Solidaire Rooftop Best Western Premier Hôtel Premier Vieux Port La Ciotat

Soirée Le Cancoon Solidaire

Samedi 27 septembre 2025 de 18h à 23h. Rooftop Best Western Premier Hôtel Premier Vieux Port 252 quai François Mitterrand La Ciotat Bouches-du-Rhône

L’association Cancoon a le plaisir de vous inviter à une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la solidarité et du partage.

Cette rencontre a pour objectif de récolter des fonds afin de soutenir les actions de l’association et de lancer son premier festival gratuit.

Son but étant de soutenir les personnes qui cohabitent avec le cancer, sans filtres et sans tabous.



Chaque participation, chaque don, contribuera directement à faire la différence.

Ensemble, il est possible de transformer la générosité en actions concrètes.

L’association Cancoon vous attend nombreux pour partager ce moment chaleureux et donner du sens à la fête.



Chaque geste compte. Faisons de cette soirée un élan collectif de solidarité !



Animatrice Catherine Mazzella, Objectif Sport.

Intervenants Anne-Paule Tomasi, Présidente de l’association Cancoon. Fondatrice et directrice de l’agence Hulkette.



Programme et infos pratiques

18h Accueil des participants à l’Hotel Best Western Premier Vieux Port.

18h30 19h15 Présentation de l’association Cancoon

19h30 20h30 Vente aux enchères d’œuvres réalisées par des artistes de Condé Marseille, la grande école d’arts appliqués.

A partir de 20h30 Profitez d’un moment de partage et d’un buffet dinatoire avec les partenaires de l’association.

Moment musical pop rock avec le band Oz !



L’association Cancoon et son partenaire Moov’n Bar régaleront vos papilles avec une vue mer So Cancoon. .

Rooftop Best Western Premier Hôtel Premier Vieux Port 252 quai François Mitterrand La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 12 81 48 contact@cancoonfestival.fr

English :

The Cancoon Association is delighted to invite you to a special evening dedicated to solidarity and sharing.

German :

Der Verein Cancoon freut sich, Sie zu einem außergewöhnlichen Abend im Zeichen der Solidarität und des Miteinanders einzuladen.

Italiano :

L’associazione Cancoon è lieta di invitarvi a una serata speciale all’insegna della solidarietà e della condivisione.

Espanol :

La asociación Cancoon tiene el placer de invitarle a una velada excepcional dedicada a la solidaridad y al intercambio.

