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AGENDA · Arrens-Marsous

Soirée : « Le gros son de ses morts – Vol. 3 » Salle des fêtes Arrens-Marsous

samedi 31 octobre 2026 · Salle des fêtes · Arrens-Marsous

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
ARRENS-MARSOUS
Ville
65400 Arrens-Marsous
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Arrens-Marsous

Soirée : « Le gros son de ses morts – Vol. 3 »

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

L’association Balaï’Tous Ensemble fête la Toussaint.
Programme :
– Puppetmastaz Berlin,
– Three Pieces of Trash Pyrénées,
– Volcanic Rift and the Fleshy Snails Bigorre,
– DJ Happy Bigorre.
Buvette et restauration sur place.
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Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

The Bala%EF’Tous Ensemble association is celebrating All Saints’ Day.
Program:
– Puppetmastaz Berlin,
– Three Pieces of Trash Pyrénées,
– Volcanic Rift and the Fleshy Snails Bigorre,
– DJ Happy Bigorre.
Refreshments and food available on site.

L’événement Soirée : « Le gros son de ses morts – Vol. 3 » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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