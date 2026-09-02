Informations pratiques

Arrens-Marsous

Soirée : « Le gros son de ses morts – Vol. 3 »

Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

L’association Balaï’Tous Ensemble fête la Toussaint.

Programme :

– Puppetmastaz Berlin,

– Three Pieces of Trash Pyrénées,

– Volcanic Rift and the Fleshy Snails Bigorre,

– DJ Happy Bigorre.

Buvette et restauration sur place.

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Salle des fêtes ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

The Bala%EF’Tous Ensemble association is celebrating All Saints’ Day.

Program:

– Puppetmastaz Berlin,

– Three Pieces of Trash Pyrénées,

– Volcanic Rift and the Fleshy Snails Bigorre,

– DJ Happy Bigorre.

Refreshments and food available on site.

L’événement Soirée : « Le gros son de ses morts – Vol. 3 » Arrens-Marsous a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65