Soirée « Le Palais des sens » au Musée des Beaux-Arts – Chartres, 14 mai 2025 18:00, Chartres.

Eure-et-Loir

Soirée « Le Palais des sens » au Musée des Beaux-Arts Cloître Notre-Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-05-14 18:00:00

fin : 2025-05-14 20:00:00

Date(s) :

2025-05-14

2025-06-05

2025-06-25

Plongez au cœur du mystère et de l’émotion avec une expérience unique où culture, convivialité et plaisir des sens sont réunis dans une ambiance intimiste et chaleureuse.

Dans le cadre exceptionnel du millénaire de la crypte de la cathédrale, participez à une visite guidée exclusive de l’exposition « Labyrinthes » en compagnie de Grégoire Hallé, conservateur du Musée des Beaux-Arts de Chartres. Cette exposition d’envergure, coproduite avec C’Chartres Archéologie, vous invite à un voyage captivant à travers les méandres du mythe et de l’imaginaire. Prolongez la magie de votre soirée « Le Palais des sens » lors d’une pause gourmande qui éveillera vos papilles ! Après la visite de l’exposition, laissez-vous surprendre par une dégustation à l’aveugle au Maleyssie. Une expérience sensorielle complète où vue, goût, ouïe et toucher s’accordent pour vous offrir un moment immersif, raffiné et mémorable ! .

Cloître Notre-Dame

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 45 80 musee.beaux-arts@agglo-ville

English :

Plunge into the heart of mystery and emotion with a unique experience where culture, conviviality and the pleasure of the senses come together in a warm, intimate atmosphere.

German :

Tauchen Sie ein in das Herz des Mysteriums und der Emotionen mit einem einzigartigen Erlebnis, bei dem Kultur, Geselligkeit und Sinnesfreuden in einer intimen und herzlichen Atmosphäre vereint werden.

Italiano :

Immergetevi nel cuore del mistero e dell’emozione con un’esperienza unica che unisce cultura, convivialità e piacere dei sensi in un’atmosfera calda e intima.

Espanol :

Sumérjase en el corazón del misterio y la emoción con una experiencia única que combina cultura, convivencia y placer de los sentidos en un ambiente cálido e íntimo.

