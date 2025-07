Soirée le petit prince à la Ferme Harmonie Saint-Laurent-de-Lévézou

Soirée le petit prince à la Ferme Harmonie Saint-Laurent-de-Lévézou mercredi 30 juillet 2025.

Soirée le petit prince à la Ferme Harmonie

258 impasse de la Maison Neuve Saint-Laurent-de-Lévézou Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Repas enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-07-30 2025-08-13

Rendez-vous les mercredis 30 juillet et 13 août, à partir de 18h30, pour une soirée contée sur le thème du petit prince. Vous pourrez également dîner sur place, sur réservation.

Découvrez une soirée enchantée dans un cadre exceptionnel, vous pourrez profiter du lieu, tout en écoutant des extraits du petit prince contée par Do Montbello.

Repas disponible sur place sur réservations (19h00) salade composée, pizza au feu de bois, dessert maison. 10 .

258 impasse de la Maison Neuve Saint-Laurent-de-Lévézou 12350 Aveyron Occitanie +33 6 88 75 53 28 chantal.casal@sfr.fr

English :

Join us on Wednesday July 30 and August 13, from 6.30pm, for an evening of storytelling on the theme of The Little Prince. Dinner is also available on site, on reservation.

German :

Am Mittwoch, dem 30. Juli, und am Mittwoch, dem 13. August, findet ab 18:30 Uhr ein Märchenabend zum Thema « Der kleine Prinz » statt. Nach vorheriger Reservierung können Sie auch vor Ort zu Abend essen.

Italiano :

Mercoledì 30 luglio e mercoledì 13 agosto, a partire dalle 18.30, vi aspetta una serata di narrazione sul tema del Piccolo Principe. È anche possibile cenare in loco, su prenotazione.

Espanol :

Acompáñenos el miércoles 30 de julio y el miércoles 13 de agosto, a partir de las 18.30 h, en una velada de cuentacuentos sobre el tema de El Principito. También puede cenar allí mismo, previa reserva.

L’événement Soirée le petit prince à la Ferme Harmonie Saint-Laurent-de-Lévézou a été mis à jour le 2025-07-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)