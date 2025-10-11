Soirée lecture à deux voix Chez Paulette Réauville

Soirée lecture à deux voix Chez Paulette Réauville samedi 11 octobre 2025.

Soirée lecture à deux voix

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville Drôme

Début : 2025-10-11 17:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Le Jour de la Nuit est une grande manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé.

Chez Paulette 30 Route d’Allan Réauville 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 95 associationdubourg@gmail.com

English :

Le Jour de la Nuit is a major national event designed to raise awareness of light pollution, the protection of nocturnal biodiversity and the beauty of the starry sky.

German :

Der Tag der Nacht ist eine große nationale Veranstaltung, die das Bewusstsein für Lichtverschmutzung, den Schutz der nächtlichen Artenvielfalt und die Schönheit des Sternenhimmels schärfen soll.

Italiano :

Le Jour de la Nuit è un grande evento nazionale volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’inquinamento luminoso, sulla protezione della biodiversità notturna e sulla bellezza del cielo notturno.

Espanol :

Le Jour de la Nuit es un gran acontecimiento nacional destinado a sensibilizar sobre la contaminación lumínica, la protección de la biodiversidad nocturna y la belleza del cielo nocturno.

