Soirée lecture autour de Saint-John Perse. Cinéma Le Montmorélien Montmoreau
Soirée lecture autour de Saint-John Perse. Cinéma Le Montmorélien Montmoreau samedi 22 novembre 2025.
Soirée lecture autour de Saint-John Perse.
Cinéma Le Montmorélien 29 Av. de l’Aquitaine Montmoreau Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 18:00:00
fin : 2025-11-22 19:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Soirée lecture autour de Saint-John Perse.
.
Cinéma Le Montmorélien 29 Av. de l’Aquitaine Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 33 19 ajm.cinema@gmail.com
English : Soirée lecture autour de Saint-John Perse.
An evening of readings dedicated to Saint-John Perse..
German : Soirée lecture autour de Saint-John Perse.
Leseabend rund um Saint-John Perse.
Italiano : Soirée lecture autour de Saint-John Perse.
Una serata di lettura su Saint-John Perse.
Espanol : Soirée lecture autour de Saint-John Perse.
Una velada de lectura sobre Saint-John Perse.
L’événement Soirée lecture autour de Saint-John Perse. Montmoreau a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme du Sud Charente