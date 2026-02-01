Soirée lecture autour du livre La Voix d’Amara

Châtillon-sur-Loire accueille une soirée lecture autour du livre La voix d’Amara de Joëlle Le Marec et Amara Camara. Rendez-vous samedi 21 février à 18h à l’Espace culturel pour des lectures portées par des comédiennes et accompagnées en musique. Entrée libre.

Une soirée lecture est proposée autour du livre La voix d’Amara de Joëlle Le Marec et Amara Camara, le samedi 21 février à 18h à l’Espace culturel de Châtillon-sur-Loire. Des extraits de l’ouvrage seront lus par les comédiennes Sabine Peyrard et Anna Desreaux, accompagnées par le musicien Andras Vigh. Cette rencontre mêle voix, textes et musique pour donner corps à un récit sensible et engagé, invitant à l’écoute et à la réflexion. Le public est convié à partager un moment intimiste, propice à la découverte littéraire et à l’échange, dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. L’entrée est libre. .

47 Rue Franche Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 99 66 espaceculturel@chatillonsurloire.fr

English :

Châtillon-sur-Loire hosts an evening reading based on the book La voix d?Amara by Joëlle Le Marec and Amara Camara. Join us on Saturday February 21 at 6pm at the Espace culturel for readings performed by actresses and accompanied by music. Free admission.

