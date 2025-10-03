Soirée Lecture Bibliothèque Saint-Fortunat-sur-Eyrieux
Soirée Lecture Bibliothèque Saint-Fortunat-sur-Eyrieux vendredi 3 octobre 2025.
Soirée Lecture Vendredi 3 octobre, 18h15 Bibliothèque Ardèche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-03T18:15:00 – 2025-10-03T19:30:00
Fin : 2025-10-03T18:15:00 – 2025-10-03T19:30:00
Un moment magique à partager en famille.
Sandrine vous raconte de belles histoires qui font rêver, rire et voyager l’imagination… Un rendez-vous pour tous les âges, où chaque mot ouvre la porte d’un nouvel univers.
Bibliothèque 80A Allée de la mairie 07360 Saint fortunat sur eyrieux Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 07360 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0621031274
Biblis en folie 2025