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AGENDA · Camaret-sur-Mer

Soirée lecture Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer

mercredi 12 août 2026 · Place Saint-Thomas · Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Saint-Thomas
Adresse
Aux Passagers du Vent
Ville
29570 Camaret-sur-Mer
Département
Finistère
Tarif

Camaret-sur-Mer

Soirée lecture

Place Saint-Thomas Aux Passagers du Vent Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Soirée lecture de texte, spectacle avec lydie Parisse et Yves Gourmelon
SX ULTIMA 22
Réservation, nombre de places limitee   .

Place Saint-Thomas Aux Passagers du Vent Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 49 03 32 70 

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English :

L’événement Soirée lecture Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

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