Soirée lecture Place Saint-Thomas Camaret-sur-Mer

Informations pratiques

Camaret-sur-Mer

Soirée lecture

Place Saint-Thomas Aux Passagers du Vent Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12 22:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Soirée lecture de texte, spectacle avec lydie Parisse et Yves Gourmelon

SX ULTIMA 22

Réservation, nombre de places limitee .

Place Saint-Thomas Aux Passagers du Vent Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 7 49 03 32 70

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English :

L’événement Soirée lecture Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime