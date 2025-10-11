Soirée « Lecture en liberté » par l’Atelier Buissonnier Salle Cassin La Londe-les-Maures

Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures Var

Début : 2025-10-11 18:00:00

Rendez-vous pour une soirée de lecture proposée par l’Atelier Buissonnier, à Salle Cassin.

Salle Cassin Rue Aristide Perrin La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 48 40 infos@atelier-buissonnier.eu

English : Lecture en liberté » evening organised by Atelier Buissonnier

Join us for an evening of readings organised by the Atelier Buissonnier, at Salle Cassin.

German : Abend « Lecture en liberté » durch das Atelier Buissonnier

Treffen Sie sich zu einem Leseabend, der vom Atelier Buissonnier in Salle Cassin angeboten wird.

Italiano : Serata « Lecture en liberté » organizzata dall’Atelier Buissonnier

Unitevi a noi per una serata di letture organizzata dall’Atelier Buissonnier, presso la Salle Cassin.

Acompáñenos en una velada de lecturas organizada por el Atelier Buissonnier, en la Salle Cassin.

