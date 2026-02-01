Soirée lecture en pyjama Le village Lus-la-Croix-Haute

Soirée lecture en pyjama

Le village Bibliothèque des Aiguilles Lus-la-Croix-Haute Drôme

Enfile ton pyjama, prends tes parents par la main, ton doudou et ton oreiller et viens passer la soirée à la bibliothèque! On va te la raconter ton histoire !!!!

Le village Bibliothèque des Aiguilles Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 92 50 29 95

Put on your pyjamas, take your parents by the hand, your comforter and your pillow and come and spend the evening in the library! We’ll tell you your story !!!!

