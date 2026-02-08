Soirée lecture engagée et féministe

Le Fort 2 rue de Normandie Mons-en-Barœul Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07 20:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Pour terminer notre Samedi autour de la thématique Fières et Fortes , nous vous invitons à une soirée lecture de textes animée par Pauline Harmange et l’équipe de la bibliothèque.

Extraits, citations, poésies, nous vous réservons une magnifique sélection d’écrits engagés, le tout autour d’un apéritif dinatoire.

Pour terminer notre Samedi autour de la thématique Fières et Fortes , nous vous invitons à une soirée lecture de textes animée par Pauline Harmange et l’équipe de la bibliothèque.

Extraits, citations, poésies, nous vous réservons une magnifique sélection d’écrits engagés, le tout autour d’un apéritif dinatoire. .

Le Fort 2 rue de Normandie Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 11 11 bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To round off our Proud and Strong Saturday, we invite you to an evening of readings hosted by Pauline Harmange and the library team.

Excerpts, quotations, poems, we have a magnificent selection of committed writings in store for you, all of which will be served over an aperitif and dinner.

L’événement Soirée lecture engagée et féministe Mons-en-Barœul a été mis à jour le 2026-02-08 par Hauts-de-France Tourisme