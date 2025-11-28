Soirée lecture et chant Saint-Voir

Soirée lecture et chant

La Lune Rousse Saint-Voir Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Soirée lecture théâtralisée par Valentin DEUDON, auteur en résidence accompagné de la chorale Les potes âgés

La Lune Rousse Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 68 79

English :

Evening staged reading by Valentin DEUDON, author in residence, accompanied by the Les potes âgés choir

German :

Theatralischer Leseabend mit Valentin DEUDON, Autor in Residenz, begleitet vom Chor Les potes âgés (Die älteren Kumpels)

Italiano :

Una serata di letture sceniche di Valentin DEUDON, autore in residenza, accompagnato dal coro Les potes âgés

Espanol :

Velada de lecturas dramatizadas de Valentin DEUDON, autor residente, acompañado por el coro Les potes âgés

