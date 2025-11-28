Soirée lecture et chant Saint-Voir
Soirée lecture et chant Saint-Voir vendredi 28 novembre 2025.
Soirée lecture et chant
La Lune Rousse Saint-Voir Allier
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Soirée lecture théâtralisée par Valentin DEUDON, auteur en résidence accompagné de la chorale Les potes âgés
La Lune Rousse Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 35 68 79
English :
Evening staged reading by Valentin DEUDON, author in residence, accompanied by the Les potes âgés choir
German :
Theatralischer Leseabend mit Valentin DEUDON, Autor in Residenz, begleitet vom Chor Les potes âgés (Die älteren Kumpels)
Italiano :
Una serata di letture sceniche di Valentin DEUDON, autore in residenza, accompagnato dal coro Les potes âgés
Espanol :
Velada de lecturas dramatizadas de Valentin DEUDON, autor residente, acompañado por el coro Les potes âgés
