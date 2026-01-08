Soirée lecture et jeux de société Luc-la-Primaube

Soirée lecture et jeux de société

2 Place du ségala Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

La médiathèque vous vous invite pour une soirée lectures et jeux de société de 6 ans à 106 ans autour de la thématique 2026 Villes et campagnes

17h30 18h

Pour les enfants curieux de 6 à 8 ans Lecture de textes en lien avec le thème des Nuits de la Lecture 2026 Villes et Campagnes

Pour les adultes curieux Lecture de textes en lien avec le thème des Nuits de la Lecture 2026 Villes et Campagnes

Pour tous les autres Puzzle d’hiver collaboratif

18h 21h

Des jeux de société pour tous en lien avec le thème Villes et Campagnes vous seront proposés. Nous vous invitons également à ramener votre jeu préféré pour le partager avec d’autres joueurs !

La médiathèque vous proposera quelques grignotages pour l’occasion, n’hésitez pas à apporter vous aussi quelques petites choses à partager ! .

2 Place du ségala Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 99 67

English :

The media library invites you to an evening of readings and board games for ages 6 to 106 on the theme 2026 Towns and Countryside

