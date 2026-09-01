Informations pratiques

Savenay

Soirée lecture – François Morel

3 Rue Hoche Savenay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Au cours de cette soirée, Jean-François Arthur lira différentes chroniques de François Morel, acteur, metteur en scène, humoriste, essayiste, chanteur et chroniqueur de radio avec le billet de François Morel sur France Inter.

Soirée lecture proposée par l’association Le Verbe Figuré, en partenariat avec la Librairie Bluette et Gusto Caffe.

Places limitées, réservation conseillée. Tarif avec une boisson et un gâteau : 5 €. .

3 Rue Hoche Savenay 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 36 25 38

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English :

L’événement Soirée lecture – François Morel Savenay a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon