Soirée lecture La Rentrée littéraire Messincourt

Soirée lecture La Rentrée littéraire

Bibliothèque de Messincourt Messincourt Ardennes

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

L’Ecole de théâtre LUDUS se déplace régu­liè­re­ment dans les Ardennes pour présen­ter des lectures publiques dans les lieux et les espaces les plus divers et sur des thèmes diffé­rents à chaque fois.

Bibliothèque de Messincourt Messincourt 08110 Ardennes Grand Est +33 3 51 88 00 21 messincourt.biblio@gmail.com

English :

The LUDUS Theatre School regularly travels around the Ardennes to present public readings in a wide variety of places and on different themes each time.

German :

Die Theaterschule LUDUS reist regelmäßig in die Ardennen, um öffentliche Lesungen an den verschiedensten Orten und in den unterschiedlichsten Räumen und jedes Mal zu anderen Themen zu präsentieren.

Italiano :

La Scuola di Teatro LUDUS viaggia regolarmente per le Ardenne per presentare letture pubbliche in una grande varietà di luoghi e su temi ogni volta diversi.

Espanol :

La Escuela de Teatro LUDUS viaja regularmente por las Ardenas para presentar lecturas públicas en lugares muy variados y sobre temas diferentes cada vez.

