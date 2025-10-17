Soirée lecture La Rentrée littéraire Messincourt
Soirée lecture La Rentrée littéraire Messincourt vendredi 17 octobre 2025.
Soirée lecture La Rentrée littéraire
Bibliothèque de Messincourt Messincourt Ardennes
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
L’Ecole de théâtre LUDUS se déplace régulièrement dans les Ardennes pour présenter des lectures publiques dans les lieux et les espaces les plus divers et sur des thèmes différents à chaque fois.
Bibliothèque de Messincourt Messincourt 08110 Ardennes Grand Est +33 3 51 88 00 21 messincourt.biblio@gmail.com
English :
The LUDUS Theatre School regularly travels around the Ardennes to present public readings in a wide variety of places and on different themes each time.
German :
Die Theaterschule LUDUS reist regelmäßig in die Ardennen, um öffentliche Lesungen an den verschiedensten Orten und in den unterschiedlichsten Räumen und jedes Mal zu anderen Themen zu präsentieren.
Italiano :
La Scuola di Teatro LUDUS viaggia regolarmente per le Ardenne per presentare letture pubbliche in una grande varietà di luoghi e su temi ogni volta diversi.
Espanol :
La Escuela de Teatro LUDUS viaja regularmente por las Ardenas para presentar lecturas públicas en lugares muy variados y sobre temas diferentes cada vez.
