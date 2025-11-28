Soirée lecture Bibliothèque L’Absie
vendredi 28 novembre 2025.
Soirée lecture
Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Des lecteurs de Gâtine vous offrent une lecture à voix haute sur le thème de l’Asie.
Tout public, réservation conseillée. .
Bibliothèque 11 Rue Raymond Migaud L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 92 54 bibliotheque.labsie@agglo2b.fr
