Soirée lecture Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Soirée lecture

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure

Début : 2026-03-25 19:00:00

fin : 2026-03-25 20:30:00

2026-03-25

La bibliothèque vous propose une soirée lecture conviviale, dédiée à la découverte et au partage. Venez découvrir de nouveaux auteurs, échanger autour de vos coups de cœur littéraires et parler littérature dans une ambiance conviviale. .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

