Soirée lecture Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Soirée lecture
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Début : 2026-03-25 19:00:00
fin : 2026-03-25 20:30:00
2026-03-25
La bibliothèque vous propose une soirée lecture conviviale, dédiée à la découverte et au partage. Venez découvrir de nouveaux auteurs, échanger autour de vos coups de cœur littéraires et parler littérature dans une ambiance conviviale. .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
English : Soirée lecture
