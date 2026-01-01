Soirée lecture Nuit de la lecture Janville-en-Beauce

Soirée lecture Nuit de la lecture

Une soirée lecture en famille, avec un kamishibaï pour les enfants et une ambiance tout douce.

La Nuit de la lecture vous invite à partager un moment simple autour des histoires, en famille. La soirée propose une lecture familiale, avec notamment une séance de kamishibaï pour les enfants (environ de 3 à 10 ans). Les petits sont les bienvenus en pyjama, avec leur doudou, accompagnés d’un adulte, pour profiter d’un temps de lecture chaleureux et adapté à leur âge. Une belle occasion de prendre le temps, d’écouter, d’imaginer et de se retrouver autour des livres, dans une ambiance conviviale. 0 .

16 Rue du Cheval Bardé Janville-en-Beauce 28310 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 90 16 35 bibliothequedejanville@gmail.com

