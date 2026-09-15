Soirée lecture : Parentalité et éducation non-sexiste Maison de l’Égalité Femmes-Hommes Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Soirée lecture : Parentalité et éducation non-sexiste

Maison de l’Égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:00:00

fin : 2026-09-30 19:30:00

Date(s) :

2026-09-30

Afin d’explorer les enjeux de la parentalité et de l’éducation non sexiste, Catherine Sarezza, comédienne et metteuse en scène, a sélectionné avec soin une liste d’ouvrages issus de notre Égalithèque.

.

Maison de l’Égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Reading evening: Parenting and non-sexist education

To explore the challenges of parenting and gender-neutral education, Catherine Sarezza, an actress and director, has carefully selected a list of books from our Égalithèque.

L’événement Soirée lecture : Parentalité et éducation non-sexiste Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan