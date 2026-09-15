Soirée lecture : Parentalité et éducation non-sexiste Maison de l’Égalité Femmes-Hommes Rochefort
mercredi 30 septembre 2026 · Maison de l'Égalité Femmes-Hommes · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Soirée lecture : Parentalité et éducation non-sexiste
Maison de l’Égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:00:00
fin : 2026-09-30 19:30:00
Date(s) :
2026-09-30
Afin d’explorer les enjeux de la parentalité et de l’éducation non sexiste, Catherine Sarezza, comédienne et metteuse en scène, a sélectionné avec soin une liste d’ouvrages issus de notre Égalithèque.
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Maison de l’Égalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr
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English : Reading evening: Parenting and non-sexist education
To explore the challenges of parenting and gender-neutral education, Catherine Sarezza, an actress and director, has carefully selected a list of books from our Égalithèque.
L’événement Soirée lecture : Parentalité et éducation non-sexiste Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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