Soirée lecture Parlons littérature ! Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Envie de parler de vos lectures, d’écouter les découvertes des autres, ou simplement de passer un bon moment entre passionnés de livres ? La médiathèque de Ménilles vous propose une soirée dédiée à la littérature, sous le signe du partage, de la curiosité et du plaisir de lire.

Au programme

– échanges autour de coups de cœur (romans, nouvelles, essais, bandes dessinées…),

– découverte de nouveautés ou d’auteurs méconnus,

– discussions libres sur des thématiques littéraires (un genre, un pays, une époque, un style…),

– lectures d’extraits possibles pour faire entendre la voix des textes.

Chacun est libre de venir avec un livre à présenter… ou simplement de se laisser porter par les échanges. Aucun prérequis, juste l’envie de parler de livres et d’écouter les autres, dans une atmosphère détendue et bienveillante.

Un moment chaleureux pour nourrir sa curiosité, échanger des idées et repartir avec une belle liste de lectures à découvrir !

