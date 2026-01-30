Soirée lecture théâtralisée à la Médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-Libris Saint-Maixent-l’École

Soirée lecture théâtralisée à la Médiathèque Aqua-Libris

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Découvrez des femmes aux destins exceptionnels par des lectures à plusieurs voix d’extraits de pièces de théâtre et des interludes musicaux. En partenariat avec l’association L’Envie d’Enfer et le CIAS Haut Val de Sèvre.

Pour ados-adultes .

Médiathèque Aqua-Libris 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

