Soirée lecture Route de la Vallée Vaux-lès-Saint-Claude

Vaux-lès-Saint-Claude

Soirée lecture

Route de la Vallée Médiathèque Vaux-lès-Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Soirée lecture le 29 mai à 18h30.

Sur le thème de la liberté à la médiathèque de Vaux-lès-Saint-Claude. Venez écouter ou partager vos lectures du moment. .

Route de la Vallée Médiathèque Vaux-lès-Saint-Claude 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84

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English : Soirée lecture

L’événement Soirée lecture Vaux-lès-Saint-Claude a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE