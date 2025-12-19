Soirée lecture Clos de l’église Velars-sur-Ouche

Soirée lecture

Lectures animées par les Délivreurs de mots, sur le thème des Villes et campagnes .

Durée 1h15

Public adultes, gratuit

Sur réservation (places limitées) 06 86 75 06 44

Animation poposée par le réseau des bibliothèques de la CC Ouche et Montagne et la bibliothèque municipale dans le cadre des Nuits de la Lecture , organisées par le CNL avec le soutien du Ministère de la culture.

Dixième édition sur le thème des Villes & Campagnes. .

Clos de l’église Bibliothèque municipale Velars-sur-Ouche 21370 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 75 06 44

