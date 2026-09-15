Soirée lecture : Vivantes ! Maison de l’Egalité Femmes-Hommes Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Soirée lecture : Vivantes !

Maison de l’Egalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 18:00:00

fin : 2026-11-04 19:30:00

Date(s) :

2026-11-04

Catherine Sarezza, comédienne et metteuse en scène, prêtera sa voix pour nous transmettre un récit autour de la place et de la représentation des femmes dans l’art et son histoire : Vivantes !

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Maison de l’Egalité Femmes-Hommes 26A rue Chanzy Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

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English : Reading evening: Vivantes!

Catherine Sarezza, an actress and director, will lend her voice to share a story with us about the place and representation of women in art and its history: « Vivantes! »

L’événement Soirée lecture : Vivantes ! Rochefort a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Rochefort Océan