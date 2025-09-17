Soirée Lectures à voix haute Installez-vous, fermez les yeux… et laissez-vous porter par les mots. Bibliothèque Municipale Renée Guilloux Binic-Étables-sur-Mer

Soirée Lectures à voix haute Installez-vous, fermez les yeux… et laissez-vous porter par les mots.

Début : 2026-01-21 18:30:00

2026-01-21

Le thème cette année Villes & Campagnes Et si… vous prêtiez aussi votre voix ? Vous avez envie de partager un extrait, un poème ou un texte personnel ? Participez ! .

Bibliothèque Municipale Renée Guilloux 8 Rue Général Leclerc Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 79 04

