Soirée lectures à voix haute sur les oiseaux LPO Aveyron Salle des fêtes de Boyne Rivière-sur-Tarn samedi 7 mars 2026.
Gratuit
Début : Samedi 2026-03-07
Samedi 7 mars Soirée lectures à voix haute sur les oiseaux (Rivière-sur-Tarn 12)
Nous vous proposons une soirée lectures à voie haute sur les oiseaux avec la bibliothèque de Rivière sur-Tarn. Poèmes, nouvelles, textes ornithologiques, projections…
Rendez-vous à 20h30 à la salle des fêtes de Boyne. Envoyer un SMS en premier contact.
Jean-Luc Naudin 06 66 57 04 42
RESERVATION OBLIGATOIRE .
Salle des fêtes de Boyne Jean-Luc Naudin Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 6 66 57 04 42
L’événement Soirée lectures à voix haute sur les oiseaux LPO Aveyron Rivière-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-01-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)