Soirée lectures à voix haute sur les oiseaux LPO Aveyron Salle des fêtes de Boyne Rivière-sur-Tarn

Soirée lectures à voix haute sur les oiseaux LPO Aveyron

Salle des fêtes de Boyne Jean-Luc Naudin Rivière-sur-Tarn Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Samedi 7 mars Soirée lectures à voix haute sur les oiseaux (Rivière-sur-Tarn 12)

Nous vous proposons une soirée lectures à voie haute sur les oiseaux avec la bibliothèque de Rivière sur-Tarn. Poèmes, nouvelles, textes ornithologiques, projections…

Rendez-vous à 20h30 à la salle des fêtes de Boyne. Envoyer un SMS en premier contact.

Jean-Luc Naudin 06 66 57 04 42

RESERVATION OBLIGATOIRE .

Salle des fêtes de Boyne Jean-Luc Naudin Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 6 66 57 04 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée lectures à voix haute sur les oiseaux LPO Aveyron Rivière-sur-Tarn a été mis à jour le 2026-01-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)