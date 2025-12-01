Soirée lectures « échos de palestine » Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris
Soirée lectures « échos de palestine » Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini Paris jeudi 18 décembre 2025.
Dans le cadre du Festival Le Droit d’Être : L’art pour les droits humains et des migrant.e.s
https://claje.asso.fr/festival-le-droit-detre/
Une soirée de lectures et de performances qui fait entendre les voix de Gaza, entre mémoires, récits et émotions.
Par les mots et les gestes, plongez dans des histoires de résilience, d’humanité et d’espoir, portées par l’art comme témoignage vivant.
Le jeudi 18 décembre 2025
de 19h30 à 21h00
gratuit
Réservation par mail ou téléphone : villiot@claje.asso.fr / 0143405214
Tout public.
Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, quai de la Rapée 75012 Paris
+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini