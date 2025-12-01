Dans le cadre du Festival Le Droit d’Être : L’art pour les droits humains et des migrant.e.s

https://claje.asso.fr/festival-le-droit-detre/

Une soirée de lectures et de performances qui fait entendre les voix de Gaza, entre mémoires, récits et émotions.

Par les mots et les gestes, plongez dans des histoires de résilience, d’humanité et d’espoir, portées par l’art comme témoignage vivant.

Le jeudi 18 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

Réservation par mail ou téléphone : villiot@claje.asso.fr / 0143405214

Tout public.

Centre Paris Anim’ / Centre Social Annie Fratellini 36, quai de la Rapée 75012 Paris

+33143405214 villiot@claje.asso.fr https://www.facebook.com/p/Centre-Paris-Anim-Annie-Fratellini