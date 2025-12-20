Soirée lectures en pyjama Rue de la Gare Rochechouart
Soirée lectures en pyjama Rue de la Gare Rochechouart mardi 20 janvier 2026.
Soirée lectures en pyjama
Rue de la Gare Médiathèque Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Dans le cadre des Nuits de la lecture, Lucie propose un temps lectures en pyjama à partager avec votre enfant sur le thème Rat des villes et rat des champs . Enfilez votre plus beau pyjama pilou-pilou, des chaussons douillets, un plaid bien chaud, apportez un coussin…. Et vous pourrez aller vous coucher sitôt les histoires terminées !
Sur Inscription. .
Rue de la Gare Médiathèque Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80
