Soirée lectures en pyjama Rue de la Gare Rochechouart

Soirée lectures en pyjama

Rue de la Gare Médiathèque Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Dans le cadre des Nuits de la lecture, Lucie propose un temps lectures en pyjama à partager avec votre enfant sur le thème Rat des villes et rat des champs . Enfilez votre plus beau pyjama pilou-pilou, des chaussons douillets, un plaid bien chaud, apportez un coussin…. Et vous pourrez aller vous coucher sitôt les histoires terminées !

Sur Inscription. .

Rue de la Gare Médiathèque Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80

