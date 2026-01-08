Soirée lectures en pyjma lecture d’albums en français et en basque Cambo-les-Bains
Soirée lectures en pyjma lecture d’albums en français et en basque Cambo-les-Bains vendredi 23 janvier 2026.
Soirée lectures en pyjma lecture d’albums en français et en basque
14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Dans le cadre des Nuits de la lecture lectures d’album par les bibliothécaires en français et en basque. Sur inscription. Venez avec votre plus beau pyjama ! .
14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée lectures en pyjma lecture d’albums en français et en basque
L’événement Soirée lectures en pyjma lecture d’albums en français et en basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Cambo les Bains