Soirée lectures en pyjma lecture d’albums en français et en basque

14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre des Nuits de la lecture lectures d’album par les bibliothécaires en français et en basque. Sur inscription. Venez avec votre plus beau pyjama ! .

14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 50 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée lectures en pyjma lecture d’albums en français et en basque

L’événement Soirée lectures en pyjma lecture d’albums en français et en basque Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Cambo les Bains