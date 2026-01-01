Soirée lectures partagées à haute voix Place Vernay Horsarrieu

Soirée lectures partagées à haute voix

Place Vernay Médiathèque Chalosse Tursan Horsarrieu Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Lisons et partageons à haute voix nos lectures préférées !

Pour les adultes, bibliothécaire et participants lisent à haute voix un texte court pioché dans ses lectures favorites.

Pour les enfants, rien de tel qu’un pyjama confortable, son doudou préféré et un coussin douillet.

sur inscription

Lisons et partageons à haute voix nos lectures préférées !

Pour les adultes, bibliothécaire et participants lisent à haute voix un texte court pioché dans ses lectures favorites.

Pour les enfants, rien de tel qu’un pyjama confortable, son doudou préféré et un coussin douillet pour être confortablement installé et écouter des histoires du soir lues par les bibliothécaires.

Un moment convivial façon auberge espagnole vous est proposé en milieu de soirée.

sur inscription .

Place Vernay Médiathèque Chalosse Tursan Horsarrieu 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 54 53 mediatheque.horsarrieu@chalossetursan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s read and share our favorites out loud!

For adults, librarians and participants read aloud a short text from their favorite books.

For children, there’s nothing like comfortable pyjamas, a favorite blanket and a cozy pillow.

registration required

L’événement Soirée lectures partagées à haute voix Horsarrieu a été mis à jour le 2025-12-30 par Landes Chalosse