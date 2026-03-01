Soirée lectures poétiques

1 Rue de l’Eglise Évrange Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 19:30:00

fin : 2026-03-20 20:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Une nouvelle tournée de lectures poétiques pendant le Printemps des Poètes !

Partez à la découverte de la poésie contemporaine, avec Kerian Dubuis, accompagné en alternance des musiciens Mcfourn et Maël Barbier, des expérienceur.euse.s du Réseau des ARTS, coeurdegazelle5, la comédienne Karine Bernard, et des élèves des ateliers de Sullivan Dasilva et Sîan Crisp à l’association J3V !Tout public

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1 Rue de l’Eglise Évrange 57570 Moselle Grand Est bibliotheque3villages@gmail.com

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English :

A new tour of poetry readings during Printemps des Poètes!

Discover contemporary poetry with Kerian Dubuis, accompanied by musicians Mcfourn and Maël Barbier, Réseau des ARTS experimenters, coeurdegazelle5, actress Karine Bernard, and students from Sullivan Dasilva and Sîan Crisp’s workshops at J3V!

L’événement Soirée lectures poétiques Évrange a été mis à jour le 2026-03-11 par OT CATTENOM ET ENVIRONS