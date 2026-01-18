Soirée lectures pyjama Bibliothèque Vasles Vasles
Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles Deux-Sèvres
Gratuit
Soirée lectures pyjama sur le thème Pas si Méchant Monsieur Loup !
Venez avec votre plaid et votre doudou.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. .
