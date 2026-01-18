Soirée lectures pyjama Bibliothèque Vasles Vasles

Soirée lectures pyjama

Soirée lectures pyjama Bibliothèque Vasles Vasles vendredi 6 février 2026.

Soirée lectures pyjama

Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06

Date(s) :
2026-02-06

Soirée lectures pyjama sur le thème Pas si Méchant Monsieur Loup !
Venez avec votre plaid et votre doudou.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.   .

Bibliothèque Vasles 7 Espace Agora Vasles 79340 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 61 38  bibliothequedevasles@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée lectures pyjama

L’événement Soirée lectures pyjama Vasles a été mis à jour le 2026-01-15 par CC Parthenay Gâtine