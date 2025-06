SOIRÉE LÉGENDES ET TERROIR D’AQUI – Argelliers 12 juillet 2025 07:00

2025-07-12

2025-07-12

2025-07-12

2025-07-26

2025-08-09

2025-08-23

Une grillade, un verre de vin et un bond dans le temps pour découvrir l’histoire fascinante du village occitan d’Argelliers. Voilà le programme d’une belle soirée. En arpentant les ruelles, plongez dans l’âme de ce village unique, puis terminez dans une ambiance jazzy et conviviale autour de produits locaux.

18h Visite guidée en compagnie de notre guide-conférencier à Argelliers. Durée 1h15.

19h30 Retrouvez votre table réservée, pour une soirée grillade avec une bouteille de vin au Domaine Baume Célinguet.

Inclus une table pour deux réservée au Domaine avec une bouteille de vin couleur au choix. Repas non-inclus.

Attention, une seule réservation vaut pour deux personnes (merci de préciser vos deux noms lors de l’inscription). Si vous souhaitez venir seul, le tarif sera également de 46 euros.

Idéal en couple pour se retrouver en fin de journée.

Tarif pour deux avec la Carte Privilège 37€, soit 18,5€/personne. Achat en ligne non disponible, à effectuer directement dans les Bureaux d’Informations Touristiques. .

2 Le Plas

Argelliers 34380 Hérault Occitanie +33 4 67 57 58 83

English :

A barbecue, a glass of wine and a leap back in time to discover the fascinating history of the Occitan village of Argelliers. That’s the program for a wonderful evening. Stroll through the narrow streets and immerse yourself in the soul of this unique village, then finish off with a jazzy, convivial meal of local produce.

German :

Ein Grill, ein Glas Wein und ein Sprung in die Vergangenheit, um die faszinierende Geschichte des okzitanischen Dorfes Argelliers zu entdecken. Das ist das Programm für einen schönen Abend. Tauchen Sie bei einem Spaziergang durch die Gassen in die Seele dieses einzigartigen Dorfes ein und lassen Sie den Abend in einer jazzigen und geselligen Atmosphäre bei lokalen Produkten ausklingen.

Italiano :

Un barbecue, un bicchiere di vino e un salto indietro nel tempo per scoprire l’affascinante storia del villaggio occitano di Argelliers. Questo è il programma di una splendida serata. Passeggiate per le stradine e immergetevi nell’anima di questo villaggio unico, per poi concludere con un pasto jazz a base di prodotti locali.

Espanol :

Una barbacoa, una copa de vino y un paso atrás en el tiempo para descubrir la fascinante historia del pueblo occitano de Argelliers. Ese es el programa de una velada maravillosa. Pasee por las callejuelas y sumérjase en el alma de este pueblo único, para terminar con una cena a base de productos locales.

