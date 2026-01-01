Soirée Légère & Scène Partagée Saint-Izaire

Soirée Légère & Scène Partagée

2 place de la Bascule Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Tarif Menu/pers

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-03

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

On commence l’année en douceur et en poésie ! Après l’effervescence des fêtes, La Valette vous propose une parenthèse de sérénité. Venez purifier votre corps et apaiser votre esprit lors de notre soirée Détox .

Aline vous fera découvrir ses cocktails de jus de légumes frais, un véritable concentré d’énergie ! La soirée se prolongera avec une scène partagée animée par Sébastien un micro ouvert pour la poésie et la musique.

Côté cuisine Un voyage en Orient avec un Ché dau ou un pudding aux graines de chia. 25 .

2 place de la Bascule Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie +33 6 41 16 52 16

English :

A gentle, poetic start to the new year! After the hustle and bustle of the festive season, La Valette offers a serene interlude. Come and purify your body and soothe your mind at our Detox evening.

