Soirée « Les Années Goldman »

Promenade des Sarmentelles Grand chapiteau Beaujeu Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Repas et animation. Boisson non comprise.

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Les Sarmentelles vous proposent une soirée « Les années Goldman ». Venez revivre les plus grands succès du célèbre chanteur français et reprendre en chœur les refrains de toute une génération.

Promenade des Sarmentelles Grand chapiteau Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr

English : « Les Années Goldman » Evening

Les Sarmentelles are organising an evening of ‘Les années Goldman’. Come and relive the greatest hits of the famous French singer and sing along to the choruses of a whole generation.

German :

Les Sarmentelles bieten Ihnen einen Abend mit dem Titel « Die Goldman-Jahre ». Erleben Sie die größten Erfolge des berühmten französischen Sängers und singen Sie die Refrains einer ganzen Generation mit.

Italiano :

Les Sarmentelles vi propongono una serata « Les années Goldman ». Venite a rivivere i più grandi successi del famoso cantante francese e cantate insieme ai ritornelli di un’intera generazione.

Espanol :

Les Sarmentelles le ofrecen una velada de « Les années Goldman ». Venga a revivir los grandes éxitos del famoso cantante francés y a cantar los estribillos de toda una generación.

