Soirée les bronzés font du ski Salle polyvalente Biarrotte

Soirée les bronzés font du ski

Salle polyvalente D12 Biarrotte Landes

L’hiver est là, et avec lui, l’occasion de se retrouver pour une soirée inoubliable alliant tartiflette et bonne humeur ! Enfilez vos bonnets, vos gants et vos plus beaux pulls, et rejoignez-nous pour manger, boire un coup et dévaler les pistes de danse.

Au menu tartiflette, salade et tarte aux pommes.

La salle polyvalente de Biarrotte se transforme en station de ski.

Ouvert à tous à partir de 19h !

Repas sur réservation obligatoire jusqu’au dimanche 22 février

https://www.helloasso.com/…/soiree-les-bronzes-font-du-ski .

Salle polyvalente D12 Biarrotte 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine

