Soirée Les bronzés font du ski rue de la Vieille Grolière Soubise samedi 31 janvier 2026.
rue de la Vieille Grolière Salle des Fêtes Soubise Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31 23:59:00
2026-01-31
Soirée tartiflette et cinéma.
rue de la Vieille Grolière Salle des Fêtes Soubise 17780 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 61 22 07 soubiseenfete@gmail.com
English : Evening: Les Bronzés Go Skiing
Tartiflette and cinema evening.
