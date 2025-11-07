Soirée Les Confident’elles Prendre un temps rien que pour soi

29 Rue de Verdun Brissac Loire Aubance Maine-et-Loire

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-08 22:30:00

Date(s) :

2025-11-07

Participez à la soirée Les Confident’elles Prendre un temps rien que pour soi !

Soyez mes invitées pour une soirée à @confidencesbrissac.

Offrez vous une soirée privilégiée en toute élégance dans notre demeure de charme.

Honneur au bien-être et à la beauté avec mes partenaires d’exception qui sauront vous chouchouter!

Cocktail dînatoire inclus.

Prenons RDV le 7 Novembre de 18H30 à 22h30 (ou plus si vous restez jusqu’au samedi!)

PLACES LIMITÉES à 12 personnes

Tarif soirée: 49 euros

Tarif soirée+ nuitée +atelier VIP samedi 8/11: 149 euros

Billetterie en ligne: https://www.billetweb.fr/les-confidentielles-une-parenthese-feminine-enchantee-autour-de-3-ateliers-bien-etre-et-beaut .

29 Rue de Verdun Brissac Loire Aubance 49320 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 38 65 34 61 hello@confidences-brissac.fr

English :

Take part in the Les Confident’elles: Prendre un temps seulement pour soi evening!

German :

Nehmen Sie an der Abendveranstaltung Les Confident’elles: Sich eine Zeit nur für sich selbst nehmen teil!

Italiano :

Partecipate alla serata Les Confident’elles: prendetevi del tempo per voi stesse !

Espanol :

Participe en la velada Les Confident’elles: Tomarse un tiempo sólo para uno mismo

L’événement Soirée Les Confident’elles Prendre un temps rien que pour soi Brissac Loire Aubance a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages