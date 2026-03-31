Soirée Les Couleurs du Goût de la Vie au Château de Candale Château de Candale Saint-Laurent-des-Combes

Saint-Laurent-des-Combes

Soirée Les Couleurs du Goût de la Vie au Château de Candale

Château de Candale 210 Route du Tertre Saint-Laurent-des-Combes Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 00:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Au cœur des vignes du Château de Candale, vivez une soirée élégante et conviviale le 5 juin, de 18h à minuit.

Les Couleurs du Goût de la Vie vous invite à une garden party chic en extérieur, avec vue panoramique sur le vignoble. Dans une ambiance musicale portée par un DJ set house, profitez d’une sélection de vins à déguster au verre ou à la bouteille.

Côté saveurs côtes de bœuf au brasero, grillades, planches à partager et desserts gourmands.

Un moment unique mêlant musique, gastronomie et art de vivre, à savourer entre amis ou en famille dans un cadre d’exception. .

Château de Candale 210 Route du Tertre Saint-Laurent-des-Combes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 19 91 visite@mtdecoster.com

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English : Soirée Les Couleurs du Goût de la Vie au Château de Candale

L’événement Soirée Les Couleurs du Goût de la Vie au Château de Candale Saint-Laurent-des-Combes a été mis à jour le 2026-03-31 par OT Saint-Emilion