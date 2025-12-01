Soirée Les fabriks de l’hiver Vacarme exquis Bourg-lès-Valence

Soirée Les fabriks de l’hiver

Vacarme exquis 811 allee Andre Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 19:30:00

fin : 2025-12-18 19:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Cette saison, nous confions à nos stagiaires de formation professionnelle le soin d’organiser de a à Z cette soirée festive qui marquera le début de l’entrée dans l’hiver…

.

Vacarme exquis 811 allee Andre Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 89 60 info@jazzactionvalence.com

English :

This season, we’re entrusting our vocational trainees with the task of organizing this festive evening from A to Z, to mark the beginning of winter…

German :

In dieser Saison vertrauen wir unseren Praktikanten in der Berufsausbildung die Aufgabe an, diesen festlichen Abend von A bis Z zu organisieren, der den Beginn des Winters einläutet…

Italiano :

In questa stagione, affidiamo ai nostri tirocinanti il compito di organizzare questa serata di festa dalla A alla Z, in occasione dell’inizio dell’inverno…

Espanol :

Esta temporada, confiamos a nuestros aprendices profesionales la tarea de organizar esta velada festiva de la A a la Z, para marcar el comienzo del invierno…

L’événement Soirée Les fabriks de l’hiver Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-09-11 par Valence Romans Tourisme