Soirée Lewoz – Maison de quartier des Dervallières Nantes, 17 mai 2025 18:00, Nantes.

Gratuit : oui Tout public

Plongez le 17 mai dès 18h dans une soirée immersive mêlant culture, musique et convivialité avec la soirée Lewoz par Swa-Kann-Ka et Exotika. Cet événement libre d’accès et gratuit vous propose une expérience unique, rythmée par des performances artistiques avec Nouka, Atann et Zot ainsi qu’une restauration sur place à la maison de quartiet des Dervallières.

Maison de quartier des Dervallières Nantes 44100