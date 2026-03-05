Soirée libanaise spectacle de danse et repas Tiers Lieu Le 5 Audincourt

Soirée libanaise spectacle de danse et repas

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Le 5 s’associe à la Semaine de la Littérature Étrangère d’Audincourt et vous invite à un voyage sensoriel au cœur du Liban ! Au programme mélodies envoûtantes, danses traditionnelles entraînantes et dégustation de succulents mézzés pour une soirée qui célèbre la culture libanaise dans toute sa richesse et sa convivialité. Sur réservation

Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com

