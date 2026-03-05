Soirée libanaise spectacle de danse et repas Tiers Lieu Le 5 Audincourt
Soirée libanaise spectacle de danse et repas Tiers Lieu Le 5 Audincourt vendredi 27 mars 2026.
Soirée libanaise spectacle de danse et repas
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Le 5 s’associe à la Semaine de la Littérature Étrangère d’Audincourt et vous invite à un voyage sensoriel au cœur du Liban ! Au programme mélodies envoûtantes, danses traditionnelles entraînantes et dégustation de succulents mézzés pour une soirée qui célèbre la culture libanaise dans toute sa richesse et sa convivialité. Sur réservation
https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/soiree-libanaise .
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée libanaise spectacle de danse et repas
L’événement Soirée libanaise spectacle de danse et repas Audincourt a été mis à jour le 2026-03-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD